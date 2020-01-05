У Дніпрі в трамваї раптово померла жінка: фото з місця

У суботу, 4 січня, в Дніпрі біля Театру опери та балету жінку, яка втратила свідомість в трамваї, винесли на зупинку.

Близько 16:30 на трамвайну зупинку викликали швидку і поліцію, там виявили тіло жінки. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Знайома померлої розповіла правоохоронцям, що вони разом їхали в трамваї. В якийсь момент жінка занедужала і втратила свідомість. Її винесли з трамвая на зупинку і викликали швидку. Медики, що прибули на місце, могли лише констатувати смерть.

На місце прибули судмедексперти і слідчий. При собі у померлої не було документів, що засвідчують особу, проте був дитячий квиток на ім'я 14-річного хлопчика. З родичами жінки зв'язалися. Деталі події з'ясовуються.

На трамвайній зупинці померла жінка Інформатор

На трамвайній зупинці померла жінка Інформатор

На трамвайній зупинці померла жінка Інформатор

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