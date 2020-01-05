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5 січня • оновлено в 12:57
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У Дніпрі в трамваї раптово померла жінка: фото з місця

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У суботу, 4 січня, в Дніпрі біля Театру опери та балету жінку, яка втратила свідомість в трамваї, винесли на зупинку.

Близько 16:30 на трамвайну зупинку викликали швидку і поліцію, там виявили тіло жінки. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Знайома померлої розповіла правоохоронцям, що вони разом їхали в трамваї. В якийсь момент жінка занедужала і втратила свідомість. Її винесли з трамвая на зупинку і викликали швидку. Медики, що прибули на місце, могли лише констатувати смерть.

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На місце прибули судмедексперти і слідчий. При собі у померлої не було документів, що засвідчують особу, проте був дитячий квиток на ім'я 14-річного хлопчика. З родичами жінки зв'язалися. Деталі події з'ясовуються.

На трамвайній зупинці померла жінка

На трамвайній зупинці померла жінка

Інформатор

На трамвайній зупинці померла жінка

На трамвайній зупинці померла жінка

Інформатор

На трамвайній зупинці померла жінка

На трамвайній зупинці померла жінка

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в річці знайшли тіло молодої дівчини. Рибалки притягли її труп до берега.

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Україна Дніпро
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что удивительного?мэр вор трамваи скотоводы развалюхи зарыганые а мер проезд 6 гр слела и маршрутки поднял и это когда доллар упал и бензин подешевел ,вот и не выдержала ехать в скотовозе за 6гр при зарплате в 5000,с таким мэром это не удивительно ничего не делается только разворовывается))))))
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