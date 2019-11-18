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18 листопада • оновлено в 11:10
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У Дніпрі в супермаркеті "анулювали" небезпечного дебошира. Відео

1.2т
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У Дніпрі 17 листопада в "АТБ" на вулиці Шмідта затримали неадекватного чоловіка, який заходився громити супермаркет.

До цього дебошир влаштовував "концерти" на вулиці і кидався на автомобілі. Відео інциденту опублікували у Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скріншот

Скріншот

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

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На появу чоловіка відразу ж відреагували охоронці. Їм на підмогу прибули патрульні. Під час затримання дебошир чинив опір діям працівника поліції і вигукував незрозумілі фрази.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто. 17 листопада двоє хлопців із ножем накинулися на дівчат з вимогою віддати їм телефони. У разі відмови хулігани погрожували кривавою розправою.

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік бійка з поліцейськими затримання
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ЧистА пА-рюски гАвАрит животное!
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