У Дніпрі в супермаркеті "анулювали" небезпечного дебошира. Відео

У Дніпрі 17 листопада в "АТБ" на вулиці Шмідта затримали неадекватного чоловіка, який заходився громити супермаркет.

До цього дебошир влаштовував "концерти" на вулиці і кидався на автомобілі. Відео інциденту опублікували у Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скріншот Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

На появу чоловіка відразу ж відреагували охоронці. Їм на підмогу прибули патрульні. Під час затримання дебошир чинив опір діям працівника поліції і вигукував незрозумілі фрази.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто. 17 листопада двоє хлопців із ножем накинулися на дівчат з вимогою віддати їм телефони. У разі відмови хулігани погрожували кривавою розправою.

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