У Дніпрі в результаті зіткнення легковиків постраждав чоловік. Фото з місця аварії

Аліна Рашевська Події 11:56, 17.06.2020 Оновлено: 12:24, 17.06.2020

У середу, 17 червня, в Дніпрі на проспекті Мазепи зіткнулися Mercedes і Nissan.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 8:40. В інциденті постраждав водій "японця", повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Mercedes рухався з низу проспекту на високій швидкості. У цей момент Nissan виїжджав з парковки. Після удару обидва автомобілі винесло на трамвайні колії.

Постраждалого з місця події забрала "швидка". Всі деталі того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині авто на швидкості влетіло в маршрутку. Аварія потрапила на відео.

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Дніпро Події

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