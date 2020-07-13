У Дніпрі в результаті зіткнення авто і скутера постраждала жінка. Фото

У понеділок, 13 липня, в Дніпрі на вулиці Янтарній неподалік від зупинки громадського транспорту "Ж/м Клочко-6" трапилося зіткнення скутера і автомобіля Daewoo.

Водій двоколісного влетів у легковик, коли той стояв перед "зеброю", пропускаючи пішоходів. В результаті аварії постраждала пасажирка скутера, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілу з травмою голови госпіталізували до міської лікарні №6. Її життю нічого не загрожує. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала судно з п'яним водієм на борту.