У Дніпрі в результаті зіткнення авто і скутера постраждала жінка. Фото

Аліна Рашевська Події 11:20, 13.07.2020

У понеділок, 13 липня, в Дніпрі на вулиці Янтарній неподалік від зупинки громадського транспорту "Ж/м Клочко-6" трапилося зіткнення скутера і автомобіля Daewoo.

Водій двоколісного влетів у легковик, коли той стояв перед "зеброю", пропускаючи пішоходів. В результаті аварії постраждала пасажирка скутера, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілу з травмою голови госпіталізували до міської лікарні №6. Її життю нічого не загрожує. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала судно з п'яним водієм на борту.

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Дніпро Події

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