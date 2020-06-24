У Дніпрі в результаті зіткнення авто і мотоцикла постраждав підліток. Фото

Аліна Рашевська Події 13:10, 24.06.2020

У Дніпрі в ніч на 24 червня на вулиці Передовій трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла Jawa і легкового автомобіля Volkswagen Golf.

В результаті аварії постраждав 17-річний водій мотоцикла. Про це повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілого госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі
Фото з сайту "Дніпро оперативний"
ДТП в Дніпрі
Фото з сайту "Дніпро оперативний"
ДТП в Дніпрі
Фото з сайту "Дніпро оперативний"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Томській ВАЗ врізався в маршрутку, після чого вилетів на зустрічну смугу і розбився об дерево.

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