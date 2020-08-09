У Дніпрі в результаті пожежі загинув чоловік. Фото з місця НП

Аліна Рашевська Події 18:40, 9.08.2020

У неділю, 9 серпня, в Новокодацькому районі Дніпра на вулиці Караваєва спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку.

З палаючого приміщення не встиг вибратися його 48-річний власник. Бездиханне тіло чоловіка знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

До прибуття надзвичайників вогонь встиг поширитися на 20 кв. м. На його ліквідацію пішло близько 40 хвилин. На даний момент правоохоронці з'ясовують причину займання.

У Дніпрі в результаті пожежі загинув чоловік
Інформатор
У Дніпрі в результаті пожежі загинув чоловік
Інформатор
У Дніпрі в результаті пожежі загинув чоловік
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підлітки розважалися стріляниною по вікнах ясел.

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Дніпро Події

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