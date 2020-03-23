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23 березня • оновлено в 08:58
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Аліна Рашевська

У Дніпрі в результаті нічної ДТП постраждав чоловік. Фото

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У Дніпрі 22 березня на вулиці Антоновича зіткнулися автомобілі ВАЗ і Opel.

Аварія трапилася близько 23:30. В результаті ДТП серйозно постраждав водій легковика, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що авто не розминулися на перехресті. Удар був такої сили, що їх розкидало по тротуару. Обидві машини сильно пошкоджені.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Закарпатський кореспондент

Постраждалого водія з переломом ноги госпіталізували до 16-ї міської лікарні. На місці в деталях події розбиралися правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в автомобілі Daewoo згорів чоловік. Трагедія трапилася 22 березня.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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