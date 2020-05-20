У Дніпрі в результаті масштабної ДТП постраждав чоловік. Фото

Аліна Рашевська Події 08:24, 20.05.2020 Оновлено: 08:28, 20.05.2020

У Дніпрі 19 травня на Криворізькому шосе трапилося зіткнення автомобілів Honda, Mitsubishi, Mercedes і вантажівки.

В результаті аварії серйозно постраждав водій Honda. Його госпіталізували до 16-ї лікарні з травмою голови, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, авто таранили один одного за принципом "доміно". Mercedes на швидкості вдарив Mitsubishi. Останній відлетів убік і зіткнувся з Honda, а та, в свою чергу, врізалася в фуру.

ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Кайдацькому мосту фура в'їхала в легковий автомобіль Lada. Аварія дивом обійшлася без постраждалих.

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