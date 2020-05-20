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20 травня • оновлено в 09:03
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі в результаті масштабної ДТП постраждав чоловік. Фото

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У Дніпрі 19 травня на Криворізькому шосе трапилося зіткнення автомобілів Honda, Mitsubishi, Mercedes і вантажівки.

В результаті аварії серйозно постраждав водій Honda. Його госпіталізували до 16-ї лікарні з травмою голови, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, авто таранили один одного за принципом "доміно". Mercedes на швидкості вдарив Mitsubishi. Останній відлетів убік і зіткнувся з Honda, а та, в свою чергу, врізалася в фуру.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Кайдацькому мосту фура в'їхала в легковий автомобіль Lada. Аварія дивом обійшлася без постраждалих.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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