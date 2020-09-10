У Дніпрі в результаті ДТП з вантажівкою постраждав чоловік. Фото

Аліна Рашевська Події 07:31, 10.09.2020

У Дніпрі на перетині вулиць Образцова і Байкальської 9 вересня зіткнулися вантажний автомобіль DAF і BMW X5.

Інцидент трапився близько 23:50. В результаті постраждав водій легковика, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і BMW.
інформатор
Водій легковика не надав пріоритет.
інформатор

Попередньо, вантажівка рухалася вулицею Байкальською. BMW в свою чергу їхав по Образцова. Водій легкового автомобіля не надав пріоритет, в результаті чого трапилося зіткнення. Удар прийшовся в задню частину автомобіля.

Водій BMW отримав забій грудної клітини. Його госпіталізували до міської лікарні №6.

Аварія трапилася на перетині вулиць Байкальської і Образцова.
інформатор
В результаті постраждав чоловік.
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перекинулася маршрутка, є постраждалий.

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