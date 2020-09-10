У Дніпрі в результаті ДТП з вантажівкою постраждав чоловік. Фото

У Дніпрі в результаті ДТП з вантажівкою постраждав чоловік. Інформатор

У Дніпрі на перетині вулиць Образцова і Байкальської 9 вересня зіткнулися вантажний автомобіль DAF і BMW X5.

Інцидент трапився близько 23:50. В результаті постраждав водій легковика, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і BMW. інформатор

Водій легковика не надав пріоритет. інформатор

Попередньо, вантажівка рухалася вулицею Байкальською. BMW в свою чергу їхав по Образцова. Водій легкового автомобіля не надав пріоритет, в результаті чого трапилося зіткнення. Удар прийшовся в задню частину автомобіля.

Водій BMW отримав забій грудної клітини. Його госпіталізували до міської лікарні №6.

Аварія трапилася на перетині вулиць Байкальської і Образцова. інформатор

В результаті постраждав чоловік. інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перекинулася маршрутка, є постраждалий.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!