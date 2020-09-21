У Дніпрі в результаті ДТП з переворотом постраждала дівчина. Фото аварії

Аліна Рашевська Події 10:40, 21.09.2020

У понеділок, 21 вересня, в Дніпрі на вулиці Криворізькій автомобіль Toyota влетів у стовп і перекинувся.

В результаті аварії постраждала дівчина, яка знаходилася за кермом іномарки. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, легковик рухався в бік шосе. На повороті водійка не впоралася з керуванням, через що авто знесло електроопору, а після перевернулося на дах.

Потерпілу госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Всі подробиці події встановлюють правоохоронці.

У Дніпрі авто потрапило в ДТП з переворотом.
Інформатор
Аварія трапилася на вулиці Криворізькій.
Інформатор
Іномарка влетіла в стовп і перекинулася.
Інформатор
В результаті постраждала дівчина.
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 17-річний підліток стрибнув з мосту в річку.

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