У Дніпрі в результаті ДТП з переворотом постраждала дівчина. Фото аварії

У понеділок, 21 вересня, в Дніпрі на вулиці Криворізькій автомобіль Toyota влетів у стовп і перекинувся.

В результаті аварії постраждала дівчина, яка знаходилася за кермом іномарки. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, легковик рухався в бік шосе. На повороті водійка не впоралася з керуванням, через що авто знесло електроопору, а після перевернулося на дах.

Потерпілу госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Всі подробиці події встановлюють правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 17-річний підліток стрибнув з мосту в річку.