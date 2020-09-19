У Дніпрі в результаті ДТП постраждав мотокур'єр. Фото з місця аварії

Софія Закревська Події 16:10, 19.09.2020

У суботу, 19 вересня, в Дніпрі на перехресті вулиць Воскресенської і Святослава Хороброго зіткнулися автомобіль Skoda і мотокур'єр Glovo.

Аварія сталася близько 13:30, повідомляє "Інформатор". Відомо, що кур'єр на скутері рухався по вулиці Воскресенській, а легковик – по вулиці Святослава Хороброго (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У результаті аварії кур'єр отримав травми. Постраждалого госпіталізували з підозрою на перелом ноги.

Усі деталі та причини події встановлять правоохоронці.

Транспортні засоби зіткнулися на перехресті.
Інформатор
Постраждалого кур'єра госпіталізували.
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на Слобожансмком проспекті сталося серйозна ДТП, є постраждалі. Один із водіїв зник з місця аварії.

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