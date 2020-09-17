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У Дніпрі в результаті ДТП постраждав 9-річний хлопчик. Фото з місця

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
1,0 т.
У Дніпрі в результаті ДТП постраждав 9-річний хлопчик. Фото з місця

У Дніпрі 16 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода. 9-річний хлопчик потрапив під колеса автомобіля Chevrolet.

Подія трапилася близько 20:13 поряд з перехрестям вулиць Калинова та Образцова, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомили в поліції, хлопчик перебігав дорогу в недозволеному місці навпроти магазину "АТБ". Водій Chevrolet почала сигналити і загальмувала, але уникнути зіткнення не вдалося.

У Дніпрі в результаті ДТП постраждав 9-річний хлопчик
У Дніпрі в результаті ДТП постраждав 9-річний хлопчик

На місце оперативно прибули медики та правоохоронці. Дитину госпіталізували в лікарню.

Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

У Дніпрі в результаті ДТП постраждав 9-річний хлопчик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі у віці 88 років померла остання в місті жінка-політв'язень Марія Засіменко-Бонацька.

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