У Дніпрі в результаті ДТП постраждала пасажирка: жінку госпіталізували
У четвер, 16 липня, в Дніпрі на вулиці Байкальської зіткнулися два легкових авто, в результаті аварії постраждала жінка.
ДТП сталося в районі вулиці Далекосхідної, автомобіль Fiat врізався в Chevrolet. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Chevrolet їхав по вулиці Байкальській, а Fiat виїжджав з другорядної дороги. Водій Fiat не поступився дорогою Chevrolet, сталося зіткнення.
Пасажирка Chevrolet отримала серйозні травми. Жінку госпіталізували в міську лікарню № 6. Попередньо у неї діагностували перелом ноги.
На місці події працювали співробітники поліції. Причину аварії і деталі інциденту встановить слідчий.