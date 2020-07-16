У Дніпрі в результаті ДТП постраждала пасажирка: жінку госпіталізували

Події 17:55, 16.07.2020

У четвер, 16 липня, в Дніпрі на вулиці Байкальської зіткнулися два легкових авто, в результаті аварії постраждала жінка.

ДТП сталося в районі вулиці Далекосхідної, автомобіль Fiat врізався в Chevrolet. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

У Дніпрі в результаті ДТП постраждала пасажирка: жінку госпіталізували
Дніпро Оперативний

Chevrolet їхав по вулиці Байкальській, а Fiat виїжджав з другорядної дороги. Водій Fiat не поступився дорогою Chevrolet, сталося зіткнення.

Пасажирка Chevrolet отримала серйозні травми. Жінку госпіталізували в міську лікарню № 6. Попередньо у неї діагностували перелом ноги.

У Дніпрі в результаті ДТП постраждала пасажирка: жінку госпіталізували
Дніпро Оперативний

На місці події працювали співробітники поліції. Причину аварії і деталі інциденту встановить слідчий.

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