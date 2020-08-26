У Дніпрі в результаті ДТП постраждала дівчина: відео моменту аварії
У середу, 26 серпня, в Дніпрі на перетині вулиць Яснополянської і Аеропортівської сталася серйозна ДТП.
На перехресті зіткнулися два легкових авто – Toyota і ВАЗ. У результаті аварії постраждала дівчина-водій іномарки, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Автомобіль ВАЗ повертав із вулиці Аеропортівської на Старокодацьку. Toyota в цей момент рухалася по головній дорозі зі сторони житлового масиву Тополя. Попередньо, водій ВАЗ не поступився дорогою іномарці, сталося зіткнення.
Від сильного удару Toyota вилетіла в кювет, а ВАЗ розвернуло проти руху, передає "Інформатор". Постраждалу дівчину, яка була за кермом Toyota, госпіталізували із забоями для обстеження.
На місці аварії працювали патрульні. Усі причини події встановить слідчий з ДТП.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Калиновій сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала жінка.