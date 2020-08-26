У Дніпрі в результаті ДТП постраждала дівчина: відео моменту аварії

У середу, 26 серпня, в Дніпрі на перетині вулиць Яснополянської і Аеропортівської сталася серйозна ДТП.

На перехресті зіткнулися два легкових авто – Toyota і ВАЗ. У результаті аварії постраждала дівчина-водій іномарки, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Автомобіль ВАЗ розвернуло поперек дороги Інформатор

Автомобіль ВАЗ повертав із вулиці Аеропортівської на Старокодацьку. Toyota в цей момент рухалася по головній дорозі зі сторони житлового масиву Тополя. Попередньо, водій ВАЗ не поступився дорогою іномарці, сталося зіткнення.

Від сильного удару Toyota вилетіла в кювет, а ВАЗ розвернуло проти руху, передає "Інформатор". Постраждалу дівчину, яка була за кермом Toyota, госпіталізували із забоями для обстеження.

Медики госпіталізували постраждалу до лікарні Дніпро оперативний

На місці аварії працювали патрульні. Усі причини події встановить слідчий з ДТП.

Від удару іномарку винесло в кювет Інформатор

На місці працювали патрульні і слідчий з ДТП Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Калиновій сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала жінка.