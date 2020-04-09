У Дніпрі в потрійній ДТП постраждала жінка. Фото

Аліна Рашевська Події 16:50, 9.04.2020

У четвер, 9 квітня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трапилося зіткнення автомобілів ВАЗ, Fiat і Hyundai.

В результаті аварії постраждала пасажирка ВАЗ. Її госпіталізували до міської лікарні №16, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, Hyundai зупинився, щоб пропустити інший автомобіль. У цей момент ВАЗ протаранив Fiat, який, у свою чергу, вдарив Hyundai.

ДТП в Дніпрі
Інформатор

Рух транспорту на даній ділянці був тимчасово ускладнений. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор
ДТП в Дніпрі
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік з ножем накинувся на містянку. Її врятував поліцейський.

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Дніпро Події

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