У Дніпрі в оглядову яму впали двоє чоловіків: закінчилося трагедією

У Дніпрі 19 серпня о 6:27 в оглядовій ямі виявили двох чоловіків без свідомості.

Їх знайшли в гаражному кооперативі "Лоцманський" по провулку Садовому, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

На місце прибули рятувальники і виявили, що в оглядовій ямі одного з приміщень гаражного кооперативу знаходяться дві людини без свідомості.

У Дніпрі в оглядову яму впали двоє чоловіків. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Надзвичайники за допомогою засобів індивідуального захисту органів дихання дістали чоловіків на поверхню і передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

35-річного чоловіка госпіталізували в міську лікарню №4 з попереднім діагнозом – гостре отруєння невідомою токсичною речовиною. А 60-річного пенсіонера, на жаль, врятувати не вдалося – медики констатували смерть.

Відзначимо, що на допомогу було залучено шість чоловік особового складу та одну одиницю техніки ГУ ДСНС України в області.

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