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У Дніпрі в нічній ДТП на Набережній Заводській постраждала дівчина. Фото

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Події
1,0 т.
ДТП в Дніпрі. Джерело: інформатор

У понеділок, 21 вересня, в Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Toyota і Hyundai.

Аварія трапилася близько 19:30 неподалік від прокатного цеху. В результаті ДТП постраждала дівчина, повідомляє Інформатор.

Попередньо, автомобіль Toyota підрізала машина невстановленої марки. Водій екстрено загальмував, через що в нього ззаду влетів Hyundai.

Потерпілу госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Всі деталі інциденту з'ясовуються.

У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися іномарки.
В результаті аварії постраждала дівчина.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 13-річна дівчинка розбилася при падінні з вікна висотки.

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