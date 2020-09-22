У Дніпрі в нічній ДТП на Набережній Заводській постраждала дівчина. Фото

У понеділок, 21 вересня, в Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Toyota і Hyundai.
Аварія трапилася близько 19:30 неподалік від прокатного цеху. В результаті ДТП постраждала дівчина, повідомляє Інформатор.
Попередньо, автомобіль Toyota підрізала машина невстановленої марки. Водій екстрено загальмував, через що в нього ззаду влетів Hyundai.
Потерпілу госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Всі деталі інциденту з'ясовуються.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 13-річна дівчинка розбилася при падінні з вікна висотки.