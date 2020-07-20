У Дніпрі в маршрутці жорстоко побили дівчину: відкрито кримінальну справу

Події 10:15, 20.07.2020

У Дніпрі поліція порушила кримінальну справу за фактом побиття дівчини в маршрутному таксі.

Конфлікт стався під час руху транспорту по маршруту №101 в Шевченківському районі міста. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постраждала дніпрянка відмовилася писати заяву на місці події. Незважаючи на це, правоохоронці кваліфікували інцидент як хуліганство за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Крім того, в поліції зареєстрували факт побиття чоловіка, причетного до скандалу в маршрутці. Найближчим часом щодо цього матеріалу буде прийняте законне рішення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік з пенсіонерками жорстоко побили дівчину в маршрутці.

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