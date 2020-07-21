У Дніпрі в маршрутці побили дівчину: з'явилися нові деталі інциденту

Стали відомі нові подробиці бійки, яка трапилася в Дніпрі в суботу, 18 липня, в маршрутному таксі № 101.

Свої версії того, що трапилося, розповіли пасажири транспортного засобу, в якому відбулася нашуміла бійка. Про це повідомляє "ТСН".

Чоловік, який разом із пенсіонерками побив містянку, після інциденту сам постраждав від народних месників. Зараз він перебуває в лікарні. Дніпрянин стверджує, що постраждала дівчина сама влаштувала скандал і вела себе дуже грубо щодо навколишніх.

"Хотів дати по губах, ляпас за ці слова, які вона говорила на адресу жінки з дитиною та старих людей. Вона ображала всіх. Я жалкую про це. Але я реально просто вже не міг терпіти хамство, яке вона чинила", – сказав чоловік.

Цю версію підтверджує ще одна пасажирка маршрутки № 101. За словами дніпрянки, дівчина взагалі не заплатила за проїзд, а опісля почала плюватися та лаятися матом.

Водія, який був за кермом маршрутки, відсторонили від роботи на час перевірки. В його діях під час інциденту виявили порушення.

"Він повинен був відразу зупинити автобус, вимкнути двигун, вийняти ключ із замка запалювання й долучитися до залагодження конфлікту. Якби йому це не вдалося, то він мав би відразу викликати поліцію", – повідомив голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпропетровської області Михайло Тонконогий .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція порушила кримінальну справу за фактом побиття дівчини в маршрутному таксі.