У Дніпрі в калюжі крові знайшли чоловіка з перерізаним горлом. Фото 18+

У неділю, 1 березня, в Дніпрі в селищі Таромське біля будинку виявили труп чоловіка в калюжі крові.

До місця негайно викликали поліцію. Убитим виявився 31-річний місцевий житель. Про це повідомив Інформатор.

Тіло чоловіка виявили близько опівночі. Померлий лежав в крові, в його руках була палиця, а на голові і шиї виднілися сліди ножових поранень.

Правоохоронці обшукали місце злочину і виявили кухонний ніж, а також порожню пляшку з-під алкогольного напою. Деталі події з'ясовуються.

Виявлено труп в калюжі крові Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині легковик врізався у вантажівку. Тіло 32-річного пасажира легковика рятувальникам довелося вилучати за допомогою шанцевого інструменту.

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