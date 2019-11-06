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6 листопада • оновлено в 11:56
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У Дніпрі в гуртожитку ДНУ хлопець прострілив голову першокурсниці: перші деталі

1.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі 5 листопада в студентському гуртожитку №2 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара студент вистрілив неповнолітній дівчині з травматичного пістолета в голову.

После выстрела в девушку парень зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Про це повідомляє Наше місто.

У Дніпрі в гуртожитку ДНУ хлопець прострілив голову першокурсниці

У Дніпрі в гуртожитку ДНУ хлопець прострілив голову першокурсниці

Колаж

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Як стало відомо, стрілок вчиться на другому курсі за спеціальністю "політологія". Хлопець зробив постріл, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння. 17-річна постраждала також є студенткою юридичного факультету цього вишу.

Дівчину госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню. Лікарі поки не можуть зробити операцію з вилучення кулі, оскільки немає дозволу батьків. Мати потерпілої знаходиться в Луганській області. Стрілка також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Поліція встановлює і опитує свідків злочину. Сьогодні планується вручити йому повідомлення про підозру. Також призначено низку експертиз.

У Дніпрі в гуртожитку ДНУ хлопець прострілив голову першокурсниці

У Дніпрі в гуртожитку ДНУ хлопець прострілив голову першокурсниці

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сварка в магазині закінчилася стріляниною. В ході конфлікту з іншими покупцями затриманий дістав пневматичний пістолет і вистрілив в одного з них. Злочинець зник з місця злочину, а потерпілому надали медичну допомогу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
університет стрілянина постраждала дитина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
".. Пэрэмоха!.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС трычи!..", - А. Парубiй
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да уж. Страна наркоманов. Включая президента. А запрещают сигареты))). Курить нельзя,наркота в массы. Спонсор наркомании ВРУ и ОПУ. Коліться бо ви того варті!
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