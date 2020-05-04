У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ. Фото

Карина Бондаренко Події 15:42, 4.05.2020

У понеділок, 4 травня, на житловому масиві Червоний Камінь в Дніпрі стався вибух газу в квартирі.

Загоряння не було, в пригоді ніхто не постраждав, повідомили на сторінці Новокодацької районної ради в Facebook. На місце прибули правоохоронці, медики та газова служба.

Працівники служби перекрили подачу газу, поки рятувальники чергували на місці.

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ
Новокодацька районна у городе Дніпрі рада
У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ
Новокодацька районна у городе Дніпрі рада
У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ
Новокодацька районна у городе Дніпрі рада
У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ
Новокодацька районна у городе Дніпрі рада
У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ
Новокодацька районна у городе Дніпрі рада

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області місцева жителька виявила покинуте немовля.

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