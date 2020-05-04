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4 травня • оновлено в 22:55
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ. Фото

1.1т
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У понеділок, 4 травня, на житловому масиві Червоний Камінь в Дніпрі стався вибух газу в квартирі.

Загоряння не було, в пригоді ніхто не постраждав, повідомили на сторінці Новокодацької районної ради в Facebook. На місце прибули правоохоронці, медики та газова служба.

Працівники служби перекрили подачу газу, поки рятувальники чергували на місці.

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

Новокодацька районна у городе Дніпрі рада

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

Новокодацька районна у городе Дніпрі рада

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

Новокодацька районна у городе Дніпрі рада

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

Новокодацька районна у городе Дніпрі рада

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

У Дніпрі в багатоповерхівці зірвався газ

Новокодацька районна у городе Дніпрі рада

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області місцева жителька виявила покинуте немовля.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
газ вибух
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