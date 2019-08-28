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У Дніпрі у вантажівки на ходу відкрилася кабіна: фото і відео з місця ДТП

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У середу, 28 серпня, в Дніпрі на проспекті Поля у вантажівки Mercedes на ходу відкрилася кабіна з водієм.

ДТП сталася близько 7:20. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталася ДТП з вантажівкою

У Дніпрі сталася ДТП з вантажівкою

Информатор

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У салоні були діти: в Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

Відомо, що вантажівка рухалася вниз по проспекту і перед вулицею Ульянова в'їхала в ливнівку. Через зіткнення у фури відкрилися замки фіксації кабіни. Щоб зупинити вантажівку, шоферу довелося направити транспортний засіб в світлофорний стовп.

У Дніпрі у вантажівки на ходу відвалилася кабіна з водієм

У Дніпрі у вантажівки на ходу відвалилася кабіна з водієм

Информатор

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Деталі події з'ясовували правоохоронці.

У Дніпрі у вантажівки на ходу відвалилася кабіна з водієм

У Дніпрі у вантажівки на ходу відвалилася кабіна з водієм

Информатор

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"Люди в салоні кричали!" У Києві маршрутка з пасажирами потрапила в жахливу ДТП

На даний момент рух транспорту на даному перехресті в бік вулиці Савченко ускладнено.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталася жахлива ДТП з легковиком. На в'їзді до Кривого Рогу автомобіль Skoda на великій швидкості влетів у відбійник, кілька разів перекинувся і став на колеса. Від отриманих травм водій помер у лікарні.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП авто
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