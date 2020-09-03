У Дніпрі у тролейбуса на ходу відвалилося колесо і влетіло в магазин. Фото

У четвер, 3 вересня, в Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького тролейбус на ходу втратив переднє праве колесо.

Воно відлетіло в вітрину магазину і розбило її. В результаті тротуар засипало осколками скла, повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася на маршруті №1. Все обійшлося без постраждалих.

Як повідомила OBOZREVATEL прессекретар патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко, за даним фактом складено адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний момент правоохоронці з'ясовують усі подробиці події.

У Дніпрі тролейбус на ходу втратив колесо. Telegram/"Х***вий Дніпро"

Колесо відлетіло в вітрину і розбило її. Telegram/"Х***вий Дніпро"

Тротуар засипало склом. Telegram/"Х***вий Дніпро"

Все обійшлося без постраждалих. Telegram/"Х***вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром мотоцикліст влетів у авто, втікаючи від поліції.