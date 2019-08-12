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У Дніпрі у п'яної багатодітної матері забрали дітей: подробиці і відео

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У Дніпрі поліцейські забрали у нетверезої багатодітної матері трьох дітей.

Як повідомляє Інформатор, 11 серпня в поліцію подзвонили жителі ж/м Тополя-2 і розповіли, що нетвереза жінка кричить під вікнами багатоповерхівки (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Виявилося, п'яна жінка гуляла по нічному житловому масиву не одна, а в компанії двох маленьких дітей. Поліція забрала дітей у матері.

У нетверезої матері забрали дітей

У нетверезої матері забрали дітей

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У нетверезої матері забрали дітей

У нетверезої матері забрали дітей

Інформатор

Патрульні намагалися дізнатися, що жінка робить разом з дітьми на вулиці в пізній час. Але вона довго відмовлялася йти на контакт.

Як з'ясувалося, жінка - мати п'ятьох дітей. Вона вже позбавлена батьківських прав на двох малюків, а ще троє проживають з нею. У цей вечір жінка вирушила на прогулянку з 6-річною дочкою і 3-річним сином, поки ще одна дівчинка спала вдома.

У нетверезої матері забрали дітей

У нетверезої матері забрали дітей

Інформатор

Потім поліцейські вирушили в квартиру сім'ї. Там вони застали батька малюків, який вів себе досить агресивно. Він неодноразово обзивав дружину і повторював, що "її потрібно не просто бити, а вбивати".

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На місце події прибули співробітники ювенальної превенції, після чого дітей забрали в Шевченківське відділення поліції. Після цього туди приїхала бригада швидкої допомоги. Оглянувши дітей медики з'ясували, що ніякої загрози для їх життя зараз немає. У будь-якому випадку, дітей доставили в міську лікарню №6, де вони перебуватимуть до з'ясування обставин.

У нетверезої матері забрали дітей

У нетверезої матері забрали дітей

Інформатор

Мати дітей патрульні доставили в райвідділ. Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтернет-користувачів вивела з себе 24-річна мешканка Дніпра, яка в стані сильного алкогольного сп'яніння йшла з коляскою по проїжджій частині і напувала немовляти горілкою.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро діти поліція
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