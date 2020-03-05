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5 березня • оновлено в 10:29
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Аліна Рашевська

У Дніпрі у дворі житлового будинку знайшли повішеним чоловіка. Фото 18+

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У четвер, 5 березня, в Дніпрі на вулиці Козака Мамая у дворі будинку №22 виявили труп чоловіка.

Тіло було підвішено мотузкою на трубі біля дитячого майданчика. Попередньо, померлий покінчив життя самогубством, повідомляє Інформатор. Увага! Фото 18+

На вигляд покійному близько 30-40 років. Правоохоронці знайшли при ньому документи. Явних слідів насильства на його тілі не було. Подробиці інциденту належить з'ясувати слідчим.

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

Інформатор

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

Інформатор

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

Інформатор

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

Інформатор

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли труп чоловіка

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Богдана Хмельницького померла жінка. За словами очевидців, вона стояла біля під'їзду гуртожитку, а потім різко впала. Люди викликали "швидку", але до приїзду лікарів її серце перестало битися

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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