У Дніпрі труп жінки пролежав у квартирі 10 днів. Фото

У Дніпрі мешканці будинку по проспекту Богдана Хмельницкого 4 березня почули неприємний запах з квартири самотньої жінки. Екстрені служби не знайшли законних підстав для розтину квартири.

Через кілька днів звідти пішов явний трупний запах. Сусіди звернулися в поліцію, ДСНС і в ЖЕК, повідомляє Наше Місто.

Як розповіла сусідка жінки Тетяна Дехтярьова, в останні дні ніяких ознак руху, звуків в квартирі не було.

"4 березня з'явився сильний запах калу і сечі із сусідньої квартири, де жила самотня старенька. Запах був жахливий, до блювотного рефлексу. Опитування сусідів показало, що два тижні бабусю ніхто не бачив. Ознак руху, звуків (бабуся постійно кашляла) не було. Стукотіли в двері і в вікна шваброю. Ніякої реакції. Ускладнювало все те, що родичів у неї тут немає, наче тільки племінниця десь в Росії.

Викликали поліцію, дзвонили в ЖЕК, соцзахист і рятувальників. Відповідь одна: стогонів, криків про допомогу немає, трупного запаху немає - нічим допомогти не можемо. Дуже страшно було від того, що, можливо, людині потрібна допомога, а зробити нічого ніхто не може!", - розповіла Тетяна.

У Дніпрі труп жінки пролежав у квартирі 10 днів наше Місто

Після цього дівчині спільно з сусідами все-таки вдалося привезти співробітника ЖЕКу і викликати слідчого.

"Слідчий сказав, що розкриє квартиру, якщо співробітник ЖЕКу підпише папір, що він бере відповідальність за збереження квартири. Ми, в свою чергу, сказали, що відразу ж поставимо при них новий замок. Співробітник ЖЕКу і його керівництво відмовилися підписати такий папірець. Слідчі сказали, що тоді нічим допомогти не можуть і поїхали.

Я навіть на гарячу урядову лінію дзвонила. Там сказали, що розглядати звернення будуть до 15 днів", - повідомила Тетяна.

У Дніпрі труп жінки пролежав у квартирі 10 днів Наше Місто

Вже 6 березня із квартири пішов явний трупний запах. Сусіди зважилися вибити око в двері і зрозуміли що сталося.

"Спочатку ми подумали, що бабуся померла не менше місяця тому. Викликали поліцію, яка знайшла її на дивані. При першому дзвінку в поліцію нам сказали, що потрібен співробітник ЖЕКу, рішення суду і прокуратури для відкриття квартири і це перед трьома вихідними.

Нам вдалося знайти і привезти співробітника ЖЕКу, домогтися виїзду слідчих і рятувальників. Вони довго вирішували відкривати чи не відкривати, хто візьме відповідальність. Це було не просто, швидше за все, нам просто пощастило з співробітниками цих установ. У нас були всі шанси чекати до вівторка", - зазначила Тетяна.

За попередньою інформацією, яку мешканцям вдалося дізнатися від слідчого, жінка похилого віку померла близько 10 днів тому. Трупний запах з'явився не відразу, оскільки тіло було накрито ковдрою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Козака Мамая у дворі будинку №22 виявили труп чоловіка. Тіло було підвішено мотузкою на трубі біля дитячого майданчика.

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