У Дніпрі труп чоловіка два тижні пролежав у горі сміття. Фото 18+

У вівторок, 3 березня, в Дніпрі на вулиці Бердянській виявили труп чоловіка.
Тіло знаходилося в покинутому і захаращеному приміщенні біля теплотраси. На місце відразу ж викликали поліцію, повідомляє Дніпро оперативний.
Померлим виявився безпритульний чоловік. Він помер у споруді, яка протягом тривалого часу була його притулком. За попередньою інформацією, тіло пролежало там більше двох тижнів.
У Дніпрі знайшли труп чоловіка
Media.az
На місці інциденту працювали поліція і медики. Точна причина смерті буде встановлена пізніше.
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У Дніпрі знайшли труп чоловіка
Дніпро оперативний
У Дніпрі знайшли труп чоловіка
Дніпро оперативний
У Дніпрі знайшли труп чоловіка
Дніпро оперативний
У Дніпрі знайшли труп чоловіка
Дніпро оперативний
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під стінами протитуберкульозного диспансеру на вулиці Бехтєрєва виявили труп чоловіка. Попередньо, він покінчив життя самогубством.
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