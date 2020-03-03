Головна Новини
3 березня • оновлено в 21:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

У Дніпрі труп чоловіка два тижні пролежав у горі сміття. Фото 18+

Читати матеріал російською

У вівторок, 3 березня, в Дніпрі на вулиці Бердянській виявили труп чоловіка.

Тіло знаходилося в покинутому і захаращеному приміщенні біля теплотраси. На місце відразу ж викликали поліцію, повідомляє Дніпро оперативний.

Померлим виявився безпритульний чоловік. Він помер у споруді, яка протягом тривалого часу була його притулком. За попередньою інформацією, тіло пролежало там більше двох тижнів.

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

Media.az

На місці інциденту працювали поліція і медики. Точна причина смерті буде встановлена пізніше.

Увага! Фото 18+

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

Дніпро оперативний

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

Дніпро оперативний

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

Дніпро оперативний

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

У Дніпрі знайшли труп чоловіка

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під стінами протитуберкульозного диспансеру на вулиці Бехтєрєва виявили труп чоловіка. Попередньо, він покінчив життя самогубством.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації