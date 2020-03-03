У Дніпрі труп чоловіка два тижні пролежав у горі сміття. Фото 18+

У вівторок, 3 березня, в Дніпрі на вулиці Бердянській виявили труп чоловіка.

Тіло знаходилося в покинутому і захаращеному приміщенні біля теплотраси. На місце відразу ж викликали поліцію, повідомляє Дніпро оперативний.

Померлим виявився безпритульний чоловік. Він помер у споруді, яка протягом тривалого часу була його притулком. За попередньою інформацією, тіло пролежало там більше двох тижнів.

У Дніпрі знайшли труп чоловіка Media.az

На місці інциденту працювали поліція і медики. Точна причина смерті буде встановлена пізніше.

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У Дніпрі знайшли труп чоловіка Дніпро оперативний

У Дніпрі знайшли труп чоловіка Дніпро оперативний

У Дніпрі знайшли труп чоловіка Дніпро оперативний

У Дніпрі знайшли труп чоловіка Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під стінами протитуберкульозного диспансеру на вулиці Бехтєрєва виявили труп чоловіка. Попередньо, він покінчив життя самогубством.

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