У Дніпрі тролейбус протаранив маршрутку: постраждала пасажирка. Фото
ДТП в Дніпрі. Колаж
У середу, 29 липня, в Дніпрі на проспекті Гагаріна тролейбус маршруту №16 влетів в маршрутне таксі.
В результаті зіткнення постраждала пасажирка. Жінка отримала струс головного мозку, а також численні гематоми і садна, повідомляє "Дніпро оперативний".
Попередньо, маршрутчик різко зупинив автомобіль. Водій тролейбуса не встиг зреагувати і протаранив маршрутку.
ДТП в Дніпрі Фото: Дніпро оперативний
ДТП в Дніпрі Фото: Дніпро оперативний
Постраждалу госпіталізували до 16-ї міської лікарні. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.
ДТП в Дніпрі Фото: Дніпро оперативний
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