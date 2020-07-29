У Дніпрі тролейбус протаранив маршрутку: постраждала пасажирка. Фото

У середу, 29 липня, в Дніпрі на проспекті Гагаріна тролейбус маршруту №16 влетів в маршрутне таксі.

В результаті зіткнення постраждала пасажирка. Жінка отримала струс головного мозку, а також численні гематоми і садна, повідомляє "Дніпро оперативний".

Попередньо, маршрутчик різко зупинив автомобіль. Водій тролейбуса не встиг зреагувати і протаранив маршрутку.

ДТП в Дніпрі Фото: Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі Фото: Дніпро оперативний

Постраждалу госпіталізували до 16-ї міської лікарні. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Фото: Дніпро оперативний

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