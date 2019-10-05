У Дніпрі троє підлітків впали в "наркотичну кому": що відомо

3 жовтня, близько 22:00, в міську дитячу лікарню № 6 з вулиці Комбрига Петрова госпіталізували трьох підлітків в стані наркотичного сп'яніння.

Як повідомляє повідомляє Інформатор, одному з госпіталізованих хлопчиків -16 років, другому -14, а дівчинці - 16, передає OBOZREVATEL.

Діти перебувають в реанімації 34.ua

За попередніми даними на місці події, стан підлітків охарактеризували як наркотичну кому. У лікарні № 6 повідомили, що на сьогодні стан дітей стабільний, вони знаходяться в реанімації.

"Якщо ви помітили людину в наркотичному сп'янінні, бачите, що вона веде себе неадекватно або ж, навпаки, знаходиться без свідомості, негайно викличте швидку. Обов'язково скажіть диспетчеру про те, що людина може бути під впливом наркотиків, і опишіть його стан. Поки очікуєте приїзду медиків, акуратно (в рукавичках або обернувши руку пакетом або іншим непроникним матеріалом) відкрийте дихальні шляхи людини і перевірте їх на наявність сторонніх предметів і блювотних мас. У разі чого - очистіть дихальні шляхи. Якщо людина дихає, її необхідно перевести в стабільність. Якщо не дихає - приступити до серцево-легеневої реанімації, - розповів Олексій Турчак, інструктор з надання допомоги.

Інформацію про інцидент передали в поліцію, ситуацію обробляють співробітники ювенальної превенції. Деталі інциденту повідомляються, батьків сповістили про те, що трапилося.

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