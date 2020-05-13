У Дніпрі трапилася страшна ДТП на перехресті: постраждали троє людей

У середу, 13 травня, в Дніпрі на проспекті Свободи трапилося зіткнення автомобілів BMW і Volkswagen. Від удару останній влетів в електроопору.

Іномарки не розминулися на перехресті. В результаті аварії постраждали три людини, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пасажирку Volkswagen з тяжкими травмами відразу ж забрала проїжджаюча повз "швидка". Водіїв авто госпіталізували трохи пізніше. Їх рятують в міській лікарні №16.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Новому мосту в Дніпрі на ходу загорівся легковий автомобіль Fiat. Вогонь вдалося загасити до приїзду рятувальників, проте в результаті події утворилася величезна пробка.