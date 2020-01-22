У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом: фото і відео з місця події

У Дніпрі вранці 22 січня на вулиці Набережна Перемоги зіткнулися Chery і Subaru.

Від удару останній перекинувся на дах. Все обійшлося без жертв, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, автомобіль Chery виїжджав із "кармана", тоді як Subaru рухався по крайній правій смузі в бік центру. Водій "японця" спробував зманеврувати і уникнути зіткнення, але було занадто пізно. Удар припав на заднє праве крило Chery. В результаті Subaru відкинуло в сторону, після чого авто перекинулося на дах.

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом інформатор

Водій "японця" отримав рвану рану ліктя і порізав обличчя. Потерпілому прямо на місці надали первинну медичну допомогу, однак від подальшої госпіталізації чоловік відмовився. Водій Chery відбувся лише легким переляком.

На місці аварії рух транспорту сильно ускладнено. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці.

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом інформатор

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом інформатор

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом інформатор

У Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 20 січня в результаті лобового зіткнення трьох автомобілів загинули двоє людей, ще двоє постраждали. ДТП з Opel Omega, Daewoo Lanos і Zaz Sens трапилася близько 19:00 на вулиці Маршала Малиновського. Водій і пасажирка Opel загинули на місці, їх тіла довелося вирізати рятувальникам з розбитого авто.

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