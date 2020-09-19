У Дніпрі трапилася серйозна ДТП, є постраждалі. Фото

У суботу вночі, 19 вересня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися дві іномарки – Geely і Mercedes.

ДТП трапилася біля будинку № 34, передає "Інформатор". Від сильного удару Geely зупинився поперек дороги, а мікроавтобус винесло на тротуар (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Обидва авто отримали серйозні пошкодження. Інформатор

У результаті аварії постраждали водій і пасажир Mercedes. Їх із травмами голови госпіталізували до міської лікарні № 6. Водія Geely вже не було на місці ДТП до приїзду патрульних.

Через події були тимчасово заблоковані всі чотири смуги руху по проспекту в бік виїзду з Дніпра. Як повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, на місці аварії працювали рятувальники, вони змили з асфальту паливо, що розлилося, аби уникнути загоряння.

Усі деталі та причини ДТП встановлять правоохоронці.

Люди, які були в салоні мікроавтобуса, отримали травми. Інформатор

Водій Geely залишив місце ДТП. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі скутериста побили шоломом за потрійне ДТП. Водій двоколісного хотів втекти з місця аварії.