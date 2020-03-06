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6 березня • оновлено в 12:14
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Аліна Рашевська

У Дніпрі трапилася потрійна ДТП: на місці утворилася величезна пробка. Фото

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У п'ятницю, 6 березня, в Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Kia і дві фури.

Попередньо, водій однієї з вантажівок не витримав безпечну дистанцію між автомобілями при перестроюванні з ряду в ряд, в результаті чого зачепив Kia. Від удару легковик відкинуло в ще одну фуру, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця станиці).

Аварія стала причиною величезної пробки. Рух транспорту паралізовано від початку Кайдацького мосту.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

В результаті зіткнення постраждала пасажирка Kia. Жінку госпіталізували в міську лікарню. Характер і тяжкість травм на даний момент невідомі.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулася автоцистерна з соняшниковою олією. В результаті на проїжджу частину вилилося 10 тонн рідини.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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