У Дніпрі трапилася потрійна ДТП, є постраждалі. Фото і відео

У вівторок, 22 вересня, близько 10:00 в Дніпрі на перетині вулиць Аеропортівської та Яснополянської сталася серйозна ДТП.

У потрійний аварії брали участь два легковики – Daewoo і ЗАЗ і мікроавтобус Volkswagen. Про це повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку до кінця).

Daewoo Lanos, який на великій швидкості рухався вулицею Аеропортівською, протаранив ЗАЗ, який у той момент повертав на Яснополянську. Після цього, не впоравшись із керуванням, водій легковика врізався в Volkswagen.

У результаті ДТП постраждали водій і пасажир Daewoo. Як передає "Інформатор", медики госпіталізували їх до міських лікарень № 4 і № 16. В автомобіліста розсічена голова, у другого потерпілого – травма спини.

На місці аварії працював регулювальник, рух був частково ускладнений. Усі деталі події встановлять правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в нічному ДТП на Набережній Заводській постраждала дівчина. Потерпілу госпіталізували до лікарні імені Мечникова.