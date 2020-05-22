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22 травня • оновлено в 11:20
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі трапилася нічна ДТП з мотоциклом: відео моменту аварії

1.1т
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У Дніпрі 21 травня на Донецькому шосе зіткнулися автомобіль Opel і мотоцикл Suzuki.

В результаті аварії постраждав водій двоколісного. З серйозними ушкодженнями його госпіталізували до лікарні, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, Opel рухався по шосе в бік Кайдацького мосту. На перехресті з вулицею Дементьєва він не розминувся з Suzuki, який на високій швидкості прямував у бік вулиці Богомаза.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті масштабної ДТП постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні з травмою голови.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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