У Дніпрі трапилася нічна ДТП з мікроавтобусом: постраждала дівчина. Фото

Аліна Рашевська Події 12:19, 25.05.2020

У понеділок, 25 травня, в Дніпрі на Донецькому шосе трапилося зіткнення легкового автомобіля Mazda і мікроавтобуса Opel.

В результаті аварії постраждала 22-річна пасажирка легковика. З попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма" її госпіталізували до 6-ї міської лікарні, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, 21-річний водій легковика при повороті ліворуч не надав перевагу в русі Opel. Обидва авто отримали серйозні пошкодження.

ДТП в Дніпрі
Дніпро оперативний
ДТП в Дніпрі
Дніпро оперативний
ДТП в Дніпрі
Дніпро оперативний
ДТП в Дніпрі
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі автомобіль на швидкості збив велосипедиста. ДТП трапилася на Запорізькому шосе.

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Дніпро Події

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