Головна Новини
25 травня • оновлено в 12:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська
Всі статті автора

У Дніпрі трапилася нічна ДТП з мікроавтобусом: постраждала дівчина. Фото

579
Читати матеріал російською

У понеділок, 25 травня, в Дніпрі на Донецькому шосе трапилося зіткнення легкового автомобіля Mazda і мікроавтобуса Opel.

В результаті аварії постраждала 22-річна пасажирка легковика. З попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма" її госпіталізували до 6-ї міської лікарні, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, 21-річний водій легковика при повороті ліворуч не надав перевагу в русі Opel. Обидва авто отримали серйозні пошкодження.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі автомобіль на швидкості збив велосипедиста. ДТП трапилася на Запорізькому шосе.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • Імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги