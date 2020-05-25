У Дніпрі трапилася масштабна пожежа в закинутому будинку. Фото з місця НП

У Дніпрі 24 травня трапилася масштабна пожежа на території двоповерхового закинутого будинку.

Повідомлення про займання на вулиці Вишневій надійшло на лінію "101" о 14:50. За вказаною адресою направили рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь знищив сміття на площі 50 м². До гасіння пожежі залучили чотирьох надзвичайників і одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. В результаті події ніхто не постраждав.

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині під час нічної пожежі в квартирі загинув чоловік. Бездиханне тіло містянина виявили рятувальники.

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