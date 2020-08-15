У Дніпрі трапилася масштабна пожежа: над містом стояв стовп диму. Фото
У суботу, 15 серпня, в Дніпрі на вулиці Ясельній загорівся багатоповерховий будинок, дим було видно з правого берега міста.
Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку "101" о 05:41. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
На місце оперативно прибули рятувальники. Пожежі, що охопила відразу кілька поверхів адміністративної будівлі, присвоїли четвертий ранг складності.
Займання, площа якого склала 1100 квадратних метрів, гасили 51 співробітник ДСНС і 14 одиниць спецтехніки. Пожежу повністю усунули о 08:26. Вогонь знищив дах, перекриття та офісні приміщення. Із людей ніхто не загинув і не постраждав.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі почали розбирати будівлю річкового вокзалу.