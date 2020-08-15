У Дніпрі трапилася масштабна пожежа: над містом стояв стовп диму. Фото

У суботу, 15 серпня, в Дніпрі на вулиці Ясельній загорівся багатоповерховий будинок, дим було видно з правого берега міста.

Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку "101" о 05:41. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Дим було видно з правого берега Інформатор

Із людей ніхто не постраждав Інформатор

На місце оперативно прибули рятувальники. Пожежі, що охопила відразу кілька поверхів адміністративної будівлі, присвоїли четвертий ранг складності.

Вогонь поширювався дуже швидко Інформатор

Займання, площа якого склала 1100 квадратних метрів, гасили 51 співробітник ДСНС і 14 одиниць спецтехніки. Пожежу повністю усунули о 08:26. Вогонь знищив дах, перекриття та офісні приміщення. Із людей ніхто не загинув і не постраждав.

На місці працювали півсотні рятувальників Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь охопив декілька поверхів Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Усе було оповите димом Інформатор

Вогонь виривався з-під даху Інформатор

Пожежа четвертого рангу складності Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі почали розбирати будівлю річкового вокзалу.