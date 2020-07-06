У Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру. Фото з місця аварії

У Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру. Інформатор

У понеділок, 6 липня, в Дніпрі на вулиці Будівельників трамвай №11 зіткнувся з вантажівкою.

У момент аварії в вагоні перебували пасажири. Інцидент трапився близько 9:40, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вантажівка зупинилася на рейках, пропускаючи автомобілі. Незабаром з-за повороту виїхав трамвай. Незважаючи на те, що його водій помітив перешкоду, транспортний засіб він так і не зупинив. Фура почала з'їжджати з колій, однак не встигла від'їхати до кінця, в результаті чого її вантажний відсік протаранив вагон.

У Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру Інформатор

В результаті аварії ніхто не постраждав. Рух транспорту на даній ділянці вже відновили.

У Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру Інформатор

У Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру Інформатор

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