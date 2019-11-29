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30 листопада • оновлено в 11:18
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У Дніпрі трамвай влаштував НП на дорозі: рух паралізовано. Фото й відео

2.5т
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У Дніпрі 29 листопада на проспекті Богдана Хмельницького зійшов із рейок трамвай №12.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі трамвай влаштував НП на дорозі

У Дніпрі трамвай влаштував НП на дорозі

Фото очевидця

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Відомо, що інцидент трапився приблизно о 8:10 неподалік від парку. За словами очувидців, найменше пощастило тим, хто не мав опори – транспорт різко смикнувся і всі, хто в ньому перебував, відчули сильний струс. Обійшлося без потерпілих.

Пасажири були змушені покинути трамвай і пересісти на інший засіб. До місця викликали аварійну службу КП "Дніпроелектротранспорт". Рух автомобілів не укладнений.

У Дніпрі трамвай влаштував НП на дорозі

У Дніпрі трамвай влаштував НП на дорозі

Фото очевидця

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися МАЗ і два Citroen. В аварії серйозно постраждав водій одного з легковиків. З понівеченого автомобіля його вирізали рятувальники.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП трамвай
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