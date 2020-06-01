Головна Новини
1 червня • оновлено в 10:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Софія Ковнір
Всі статті автора

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль. Фото з місця аварії

782
Читати матеріал російською

У понеділок, 1 червня, в Дніпрі на перехресті вулиць Володимира Антоновича і Юрія Савченка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як стало відомо OBOZREVATEL з місця події, трамвай №17 зіткнувся з легковим автомобілем Rover (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

Так, трамвай №17 рухався по проспекту Пушкіна, а легковий автомобіль Rover по проспекту Поля. Водій машини почав рухатися на зелений сигнал світлофора, в результаті чого сталося зіткнення з електротранспортом.

Відзначимо, що в ДТП ніхто не постраждав. Легковий автомобіль відвіз евакуатор.

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

Крім того, через аварію зупинився рух трамваїв по проспекту Пушкіна. На місці працює поліція і з'ясовує всі обставини.

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що біля села Придніпровське сталося лобове зіткнення автоцистерни DAF і автомобіля Opel. В результаті 3-річна дитина вижила, а батьки померли.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини

Топпублікації

Топблоги