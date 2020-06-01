У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль. Фото з місця аварії

У понеділок, 1 червня, в Дніпрі на перехресті вулиць Володимира Антоновича і Юрія Савченка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як стало відомо OBOZREVATEL з місця події, трамвай №17 зіткнувся з легковим автомобілем Rover (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

Так, трамвай №17 рухався по проспекту Пушкіна, а легковий автомобіль Rover по проспекту Поля. Водій машини почав рухатися на зелений сигнал світлофора, в результаті чого сталося зіткнення з електротранспортом.

Відзначимо, що в ДТП ніхто не постраждав. Легковий автомобіль відвіз евакуатор.

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

Крім того, через аварію зупинився рух трамваїв по проспекту Пушкіна. На місці працює поліція і з'ясовує всі обставини.

У Дніпрі трамвай протаранив автомобіль

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що біля села Придніпровське сталося лобове зіткнення автоцистерни DAF і автомобіля Opel. В результаті 3-річна дитина вижила, а батьки померли.

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