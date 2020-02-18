У Дніпрі трамвай на швидкості протаранив легковика. Фото і відео ДТП

У вівторок, 18 лютого, в Дніпрі біля річпорту трапилося зіткнення трамвая і легкового автомобіля Skoda.

ДТП сильно ускладнила рух транспорту. Все обійшлося без постраждалих, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі інформатор

Відомо, що трамвай рухався в сторону проспекту Свободи, в той час як з площі Десантників у напрямку до центру повертала Skoda. Зіткнення трапилося в момент, коли водій легковика намагався об'їхати вантажівку. Удар прийшовся в лівий бік автомобіля.

В результаті ДТП на перехресті площі Десантників і вулиці Княгині Ольги рух в сторону центру було тимчасово ускладнено.

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезької Audi, "тікаючи" від поліції, збив трьох пішоходів. Одна людина загинула, двох постраждалих, в тому числі і дитину, у важкому стані забрала швидка допомога.

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