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22 березня • оновлено в 10:05
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Ігор Кравченко

У Дніпрі Toyota знесла стовп і обірвала тролейбусну лінію. Фото

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У суботу, 21 березня, в Дніпрі проспекті на Гагаріна автомобіль Toyota врізався в ліхтарний стовп.

Аварія сталася недалеко від торгового центру Neo Plaza. В результаті зіткнення обірвалася тролейбусна лінія, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, автомобіль рухався по проспекту Гагаріна в бік торгового центру Dafi. На повороті, біля гуртожитку, дівчина не впоралася з керуванням автомобіля і влетіла в стовп.

Toyota знесла стовп

Toyota знесла стовп

Інформатор

Toyota знесла стовп

Toyota знесла стовп

Інформатор

Очевидці стверджують, що водій перевищувала допустиму швидкість. Чи перебувала дівчина в стані алкогольного сп'яніння, встановлюють поліцейські.

На місці аварії з автомобіля зняли номерні знаки. В патрульній поліції відмовилися коментувати ситуацію. Стан постраждалої дівчини на даний момент не відомий.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі власники елітних машин влаштували аварію під час нічних перегонів. ДТП сталося на Кайдакському мосту.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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