У Дніпрі Toyota знесла стовп і обірвала тролейбусну лінію. Фото

У суботу, 21 березня, в Дніпрі проспекті на Гагаріна автомобіль Toyota врізався в ліхтарний стовп.
Аварія сталася недалеко від торгового центру Neo Plaza. В результаті зіткнення обірвалася тролейбусна лінія, повідомляє "Інформатор".
За попередньою інформацією, автомобіль рухався по проспекту Гагаріна в бік торгового центру Dafi. На повороті, біля гуртожитку, дівчина не впоралася з керуванням автомобіля і влетіла в стовп.
Toyota знесла стовп
Інформатор
Toyota знесла стовп
Інформатор
Очевидці стверджують, що водій перевищувала допустиму швидкість. Чи перебувала дівчина в стані алкогольного сп'яніння, встановлюють поліцейські.
На місці аварії з автомобіля зняли номерні знаки. В патрульній поліції відмовилися коментувати ситуацію. Стан постраждалої дівчини на даний момент не відомий.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі власники елітних машин влаштували аварію під час нічних перегонів. ДТП сталося на Кайдакському мосту.
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