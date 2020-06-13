У Дніпрі тисячі бджіл окупували квартиру жінки. Відео

Ігор Кравченко Події 11:23, 13.06.2020

У Дніпрі кілька тисяч бджіл заполонили квартиру мешканки одного зі спальних районів.

Рій розташувався прямо на стіні будинку в спальному районі і проклав собі шлях через порожнини в плиті багатоповерхівки, повідомляє "ТСН".

Жінка звернулася в дезінфекційну службу, щоб усунути бджіл, але там їй пояснили, що в Україні вони захищені законом і труїти їх не можна.

Скріншот з відео
ТСН

Пізніше жінка звернулася до пасічника, який погодився викурити бджіл і забрати їх до себе. Також пасічник пояснив, що це карпатські бджоли, які, швидше за все, були у когось на дачі, але через неналежний догляд вони полетіли.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі змії заповзають на території житлових будинків, а іноді і в житлові приміщення. Рятувальникам доводиться ловити змій за допомогою спеціальних інструментів і вивозити їх межі міста.

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