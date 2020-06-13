У Дніпрі тисячі бджіл окупували квартиру жінки. Відео
У Дніпрі кілька тисяч бджіл заполонили квартиру мешканки одного зі спальних районів.
Рій розташувався прямо на стіні будинку в спальному районі і проклав собі шлях через порожнини в плиті багатоповерхівки, повідомляє "ТСН".
Жінка звернулася в дезінфекційну службу, щоб усунути бджіл, але там їй пояснили, що в Україні вони захищені законом і труїти їх не можна.
Пізніше жінка звернулася до пасічника, який погодився викурити бджіл і забрати їх до себе. Також пасічник пояснив, що це карпатські бджоли, які, швидше за все, були у когось на дачі, але через неналежний догляд вони полетіли.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі змії заповзають на території житлових будинків, а іноді і в житлові приміщення. Рятувальникам доводиться ловити змій за допомогою спеціальних інструментів і вивозити їх межі міста.